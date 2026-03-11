  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

Aszdod, Izrael
od
$1,25M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 34582
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Kinor

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament 5 pokoje przekształcone w 4 na sprzedaż w Ashdod w nowej dzielnicy "MAR". 4 metry wysokości pod sufitem, klimatyzacja parking, taras 30 m2 widok na morze. Wysokie piętro w rezydencji z 3 windami w tym jednym z Shabbat blisko morza, szkoły, autobusy,

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$689,387
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,45M
Dzielnica mieszkaniowa La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Aszdod, Izrael
od
$1,33M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,00M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Aszdod, Izrael
od
$1,25M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Tylko 200 metrów od morza Unikalny projekt mieszkalny z nowoczesnym wzornictwem high-end. Kilka minut spacerem od plaży, souk HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard i ikoniczny Neve Tzedek, Mocne strony projektu Tylko 58 jednostek - prywatność i wyłączność Uzyskane pozwolenia na b…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,76M
APARTAMENT SPRZEDAŻY - 4 CZĘŚCI - TEL AVIV- YAFO Cicha ulica w pobliżu Ben Gurion i Ben Yehuda 2. piętro z 6 Ogółem 122 m2 (104 m2 wewnątrz + 14 m2 taras) 4 m2 pamięci na piętrze -1 2 sąsiadujące miejsca parkingowe w robotycznym systemie parkingowym Master sypialnia z łazienką Ogólna …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
NEVE TZEDEK - FACE SEA Apartament 2 pokoje - Niedawny budynek stojący Lokalizacja: Serce Neve Tzedek, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Tel Awiwu Twarzą do morza i Tayelet W pobliżu: kawiarnie, sklepy, Suzanne Dellal, restauracje, galerie, transport Opis własności: Powierzchnia we…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się