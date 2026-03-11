  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
;
10
ID: 34368
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nehardea, 3

O kompleksie

Na sprzedaż wyłącznie W nowej dzielnicy północnej W prestiżowej wieży Nehardea Na 11 piętrze, otwarty i zielony widok Twarzą do ulicy 4.5 pokój apartament z dużym wspólnym obszarem 127,6 m2 + 12 m2 słonecznego tarasu Mieszkanie jest potrójnie klimatyzowane. Bardzo jasne i ciche Zawiera łazienkę z prysznicem i pokój z podwójnym prysznicem. Parking podziemny jest dostępny w Tabu. Apartament posiada luksusową halę wejściową, całodobową ochronę, basen i klub dla mieszkańców. Obecnie wynajmowane

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Ttres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Aszkelon, Izrael
od
$432,630
Dzielnica mieszkaniowa Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$811,965
Dzielnica mieszkaniowa Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$3,094
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,36M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin en duplex lesprit dune maison en ville 1042026
Raanana, Izrael
od
$4,734
Podwójny ogród myślał jak dom w mieście. Przestrzeń mieszkalna o powierzchni 150 m2 rozłożona na dwa poziomy, z rzeczywistym oddzieleniem przestrzeni mieszkalnej od przestrzeni nocnej. Salon otwiera się bezpośrednio na prywatny ogród o powierzchni 100 m2, co pozwala na pełne korzystanie z z…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,65M
Majestic 5 pokoi przekształconych w 4 w Ashdod "Mar", wysoki stojący, wysokie piętro, widok na morze i "Gan Hair". Rezydencja "Le Deauville", z 4 windami, naprzeciwko teatru i ratusza, 5 minut spacerem od plaży, 1 minuty od kawiarni, restauracji, centrów handlowych, środków transportu! Najle…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,02M
Na 25 rue Bnei Moshe, zaledwie kilka kroków od Yehuda Maccabi, wspaniały apartament T3 jest na sprzedaż wyłącznie. Około 74 m2 powierzchni mieszkalnej, bardzo jasne. Przestronne, eleganckie i odnowione. Pierwsze i pół piętra bez windy. Cicha ulica
Agencja
Immobilier.co.il
