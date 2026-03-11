  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod

Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod

Aszdod, Izrael
$1,65M
ID: 34578
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Arik Einstein

O kompleksie

Majestic 5 pokoi przekształconych w 4 w Ashdod "Mar", wysoki stojący, wysokie piętro, widok na morze i "Gan Hair". Rezydencja "Le Deauville", z 4 windami, naprzeciwko teatru i ratusza, 5 minut spacerem od plaży, 1 minuty od kawiarni, restauracji, centrów handlowych, środków transportu! Najlepsza lokalizacja w mieście!

Aszdod, Izrael
