  2. Izrael
  3. Jerusalem
  Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona

Jerusalem, Izrael
od
$1,14M
;
10
ID: 34823
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Français Français
Na sprzeda? w cichej i bukollicznej dzielnicy Arnona, 4 pokojowe mieszkanie, 90m2, na pierwszym pi? trze, w ma? ym kondominium, balkon, piwnica, parking. Blisko transportu publicznego, dzielnicy handlowej Talpiot. środowisko 3650000 Szekle

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona
Jerusalem, Izrael
od
$1,14M
