  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Super appartement neuf

Dzielnica mieszkaniowa Super appartement neuf

Jerozolima, Izrael
od
$808,830
;
Dzielnica mieszkaniowa Super appartement neuf
1
Zostawić wniosek
ID: 34055
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    HaZionut, 9

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy apartament trzypokojowy, zbudowany przez przedsiębiorcę, w Kiryat Yovel. Balkon z zupą Jasny Obszar cichy Parking prywatny Blisko sklepów i synagogów

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$815,100
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerozolima, Izrael
od
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
Raanana, Izrael
od
$3,42M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Izrael
od
$1,13M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Super appartement neuf
Jerozolima, Izrael
od
$808,830
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,60M
Budynek i mieszkanie 4 nowych pokoi. znajduje się na 2 piętrze bardzo jasne z południowo-zachodnią orientacją. Impasse w pobliżu Kikar Hamedina
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
DLA SPRZEDAŻY - 2 CZĘŚCI - AMERYKAŃSKA KOLONIA - TEL- AVIV Apartament 50 m2 + taras 7 m2, w nowym budynku o wysokim poziomie Położony na 1 piętrze, w absolutnym spokoju, duchowa wioska w środku miasta Jasny salon z otwartą kuchnią Przestronny pokój (Mamad included) Pieszo: Alma beach, Jaf…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Aszkelon, Izrael
od
$558,030
3 szt. w nowej dzielnicy ir Ayain
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się