  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,82M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34204
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Kosowski, 58

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowy w sprzedaży wyłącznie Kosowsky Street 58 Pierwsza linia do Yarkon Park! Piękny apartament czteropokojowy, jasny i otoczony zielenią w wyjątkowy sposób. Wyremontowany z wysokiej jakości materiałów przez architekta! 87 m2 powierzchni mieszkalnej + 16 m2 luksusowego balkonu 1 piętro Budynek z windą (całkowita dostępność) Ulica Master sypialnia + mamad + pokój dla dzieci Parking standardowy i zadaszony Budynek z 1999 r.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Jam, Izrael
od
$1,02M
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces bien situe
Jerozolima, Izrael
od
$1,473
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Jerusalem, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Aszkelon, Izrael
od
$558,030
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,82M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$16,30M
Wyjątkowy Penthouse- Villa cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją z widokiem na park Yarkon, z panoramicznym widokiem na park, Morze Śródziemne i krajobraz miejski. Idealnie położony w samym sercu dzielnicy Tel- Aviv po Old North, nieruchomość oferuje dostęp do portu Tel- Aviv, plaży i wiele…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Izrael
od
$2,10M
dom 247 m2 na 2 poziomach. na dzia? ce 424 m2 Przywracanie .wielki potencja?. mo? liwo?? rozszerzenia i zbudowania basenu. Dom znajduje się w ślepym zaułku w pobliżu drogi 2
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,02M
Jednopiętrowy penthouse bardzo dobrze położony o powierzchni 150m2 z tarasem 70m2 na tym samym poziomie na piątym piętrze z windą, która przybywa bezpośrednio w mieszkaniu. Piękny widok na mieszkanie, bardzo duże okno zatoki, bardzo jasne i ciche tylko kroki od Teatru Habima i Dizengoff Stre…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się