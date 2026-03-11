Dzielnica mieszkaniowa Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W cichym i zielonym środowisku Ramat Sharet, odkryj wyjątkowy duplex, gdzie przestrzeń, światło i spokój spotykają.
Ten 146 m2 obiekt oferuje duży salon z jadalnią otwarcia na dwa ogromne tarasy 70 m2 i 30 m2, z widokiem na dolinę i kąpielą przestrzeń światła. Apartament rodzicielski, prawdziwy kokon, korzysta z bezpośredniego dostępu do prywatnego ogrodu 30 m2, idealny do ładowania.
Apartament składa się z 4 sypialni, w tym jeden zabezpieczony (Znajduje się na 3 piętrze z windą, w dobrze utrzymanym budynku, oferuje również parking, klimatyzacja w salonie i indywidualne ogrzewanie gazowe.
Idealne miejsce dla rodzin poszukujących komfortu i jakości życia, w pobliżu szkół, yeshivot i sklepów w okolicy.
Jerozolima, Izrael
