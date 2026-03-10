  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
Dzielnica mieszkaniowa Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod

Aszdod, Izrael
$467,115
ID: 34733
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Martin Buber

O kompleksie

Jedyna rezydencja z 2 pokojami z balkonem nad morzem!!! Miejsce snu: przed plażą "Miami", gdzie znajdują się wszystkie restauracje i kawiarnie w modzie. Blisko supermarketu "Victory", catering "La Maconia", duży "Parc des Pirates", środek transportu... Unikalny w Ashdod, 2 pokoje 52 m2 z balkonem 6 m2, z 2 windami, mamak, parking, klimatyzacja... Nie patrz więcej, nie znajdziesz nikogo innego!!!!

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

