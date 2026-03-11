Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt HaGiborim oferuje dwie nowoczesne wieże mieszkalne łączące prestiż, komfort i trwałość architektury.
Architektura i projektowanie
Zaprojektowany przez architektów Bar Orian i architektów wnętrz Dana Oberson projekt wyróżnia się wyrafinowanym designem, wysokowydajnymi wspólnymi przestrzeniami, krajobrazem Gil Dershman i ekologicznym poziomem 5281 - 3 gwiazdki.
Mieszkańcy będą korzystać z ekskluzywnego klubu, siłowni, placów zabaw, podziemnego parkingu z terminalami elektrycznymi i luksusowych hal wejściowych.
Apartamenty i wykończenia
Apartamenty od 3 do 5 pokoi i penthouses są wyposażone w:
• Inteligentny system automatyki domowej i klimatyzacja VRF
• Wysokowydajna kuchnia z wierzchołkiem kwarcowym
• Okiennice elektryczne, drzwi projektowe i podłóg kamionkowych porcelany
• Rafinowane łazienki z kranami premium i wykończenia antypoślizgowe
• Przygotowanie do kina domowego i stacji ładowania elektrycznego
Ceny
• 2 pokoje z 2.290.000NIS (przykład dla podłogi 14 zachód ekspozycji widok na morze)
• 3 pokoje od 2.700.000NIS (przykład na piętrze 13 z piwnicy)
• 4 sztuki od 3.450.000NIS
• 5 pokoi od 3.680.000NIS (przykład na piętrze 3 z parkingiem i piwnicą)
• 4 pokoje z 3.700.000NIS (piętro 1, apartament z możliwością soccah)
• Penthouse 5 pokoje 92.5M2 + 2 tarasy od 92.5M2 i 50.5M2 do 8.200.000NIS
Postęp i warunki
• Otrzymane zezwolenia, prace w toku (faza wsparcia i wykopalisk)
• Bankier: Bank Hapoalim
• Przewidywana dostawa: 30 kwietnia 2029
• Korzystne metody płatności: brak odsetek lub indeksacji
(20% od podpisania, 30% od pożyczki promotora, 45% od dostawy, 5% od dostawy kluczy)
• Gwarancja producenta Tidhar - 10 lat
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.