  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,76M
;
4
ID: 34634
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Dizengoff

O kompleksie

APARTAMENT SPRZEDAŻY - 4 CZĘŚCI - TEL AVIV- YAFO Cicha ulica w pobliżu Ben Gurion i Ben Yehuda 2. piętro z 6 Ogółem 122 m2 (104 m2 wewnątrz + 14 m2 taras) 4 m2 pamięci na piętrze -1 2 sąsiadujące miejsca parkingowe w robotycznym systemie parkingowym Master sypialnia z łazienką Ogólna łazienka z balkonem prania Bezpieczny pokój (Mamad) i pokój dziecięcy Kilka kroków od plaży! O okolicy: Obszar Ben Gurion w Tel Awiwie jest jednym z najbardziej poszukiwanych w mieście, znany z dynamicznej atmosfery i bliskości plaży. Położony w pobliżu Ben Gurion Boulevard, ten obszar łączy doskonale miejskie udogodnienia i relaks nad morzem. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do kawiarni, restauracji, sklepów i miejsc kulturalnych, wszystkie w odległości spaceru. Dzięki swojej centralnej lokalizacji, doskonałej komunikacji publicznej i tętniącej życiem, ale wyrafinowanej atmosferze, Ben Gurion jest idealny dla osób poszukujących dynamicznego stylu życia w sercu Tel Awiwu. Cena: NIS 8,800,000 Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

