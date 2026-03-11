Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
APARTAMENT SPRZEDAŻY - 4 CZĘŚCI - TEL AVIV- YAFO
Cicha ulica w pobliżu Ben Gurion i Ben Yehuda
2. piętro z 6
Ogółem 122 m2 (104 m2 wewnątrz + 14 m2 taras)
4 m2 pamięci na piętrze -1
2 sąsiadujące miejsca parkingowe w robotycznym systemie parkingowym
Master sypialnia z łazienką
Ogólna łazienka z balkonem prania
Bezpieczny pokój (Mamad) i pokój dziecięcy
Kilka kroków od plaży!
O okolicy:
Obszar Ben Gurion w Tel Awiwie jest jednym z najbardziej poszukiwanych w mieście, znany z dynamicznej atmosfery i bliskości plaży. Położony w pobliżu Ben Gurion Boulevard, ten obszar łączy doskonale miejskie udogodnienia i relaks nad morzem. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do kawiarni, restauracji, sklepów i miejsc kulturalnych, wszystkie w odległości spaceru. Dzięki swojej centralnej lokalizacji, doskonałej komunikacji publicznej i tętniącej życiem, ale wyrafinowanej atmosferze, Ben Gurion jest idealny dla osób poszukujących dynamicznego stylu życia w sercu Tel Awiwu.
Cena: NIS 8,800,000
Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę!
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
