Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo

APARTAMENT SPRZEDAŻY - 4 CZĘŚCI - TEL AVIV- YAFO Cicha ulica w pobliżu Ben Gurion i Ben Yehuda 2. piętro z 6 Ogółem 122 m2 (104 m2 wewnątrz + 14 m2 taras) 4 m2 pamięci na piętrze -1 2 sąsiadujące miejsca parkingowe w robotycznym systemie parkingowym Master sypialnia z łazienką Ogólna łazienka z balkonem prania Bezpieczny pokój (Mamad) i pokój dziecięcy Kilka kroków od plaży! O okolicy: Obszar Ben Gurion w Tel Awiwie jest jednym z najbardziej poszukiwanych w mieście, znany z dynamicznej atmosfery i bliskości plaży. Położony w pobliżu Ben Gurion Boulevard, ten obszar łączy doskonale miejskie udogodnienia i relaks nad morzem. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do kawiarni, restauracji, sklepów i miejsc kulturalnych, wszystkie w odległości spaceru. Dzięki swojej centralnej lokalizacji, doskonałej komunikacji publicznej i tętniącej życiem, ale wyrafinowanej atmosferze, Ben Gurion jest idealny dla osób poszukujących dynamicznego stylu życia w sercu Tel Awiwu. Cena: NIS 8,800,000 Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę!