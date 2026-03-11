Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W samym sercu Bat- Yam, Mivtza Sinai Street, projekt oferuje dwa zielone budynki mieszkalne (Green Building).
Przestronne i nowoczesne apartamenty oferują komfort, innowacje i samopoczucie, w pobliżu wszystkich udogodnień.
Projekt opiera się na silnych wartościach: jakości, profesjonalizmu, niezawodności, trwałości i usług. Każdy szczegół ma zapewnić lepsze życie - bezpieczniejsze, zdrowsze i przyjemniejsze - z akompaniamentem od projektowania do kluczowej dostawy.
2 budynki z 13 piętrami
134 apartamenty
5 poziomów parkowania i piwnic
2 przedszkola
Wspólne przestrzenie publiczne promujące życie społeczne dla mieszkańców
Projektowanie wind
Planowanie i wdrażanie Hadar
Budynki zbudowane zgodnie z zielonym standardem budowlanym (5281) - 3 gwiazdki
Imponująca konstrukcja zewnętrzna z nowoczesną architekturą
Widok na morze z wysokich pięter
Zielona przestrzeń pod budynkami
Tylko 10 minut jazdy od morza
Linia 20 Autobusy 2 tempo
Niedaleko linii metra
Ścieżka rowerowa u podnóża budynku
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.