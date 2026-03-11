Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

W samym sercu Bat- Yam, Mivtza Sinai Street, projekt oferuje dwa zielone budynki mieszkalne (Green Building). Przestronne i nowoczesne apartamenty oferują komfort, innowacje i samopoczucie, w pobliżu wszystkich udogodnień. Projekt opiera się na silnych wartościach: jakości, profesjonalizmu, niezawodności, trwałości i usług. Każdy szczegół ma zapewnić lepsze życie - bezpieczniejsze, zdrowsze i przyjemniejsze - z akompaniamentem od projektowania do kluczowej dostawy. 2 budynki z 13 piętrami 134 apartamenty 5 poziomów parkowania i piwnic 2 przedszkola Wspólne przestrzenie publiczne promujące życie społeczne dla mieszkańców Projektowanie wind Planowanie i wdrażanie Hadar Budynki zbudowane zgodnie z zielonym standardem budowlanym (5281) - 3 gwiazdki Imponująca konstrukcja zewnętrzna z nowoczesną architekturą Widok na morze z wysokich pięter Zielona przestrzeń pod budynkami Tylko 10 minut jazdy od morza Linia 20 Autobusy 2 tempo Niedaleko linii metra Ścieżka rowerowa u podnóża budynku