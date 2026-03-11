Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam

  1. Realting.com
Bat Jam, Izrael
$940,187
6
ID: 34408
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Mivtsa Sinai, 29 BeEngcoil

O kompleksie

Przeniesienie
W samym sercu Bat- Yam, Mivtza Sinai Street, projekt oferuje dwa zielone budynki mieszkalne (Green Building). Przestronne i nowoczesne apartamenty oferują komfort, innowacje i samopoczucie, w pobliżu wszystkich udogodnień. Projekt opiera się na silnych wartościach: jakości, profesjonalizmu, niezawodności, trwałości i usług. Każdy szczegół ma zapewnić lepsze życie - bezpieczniejsze, zdrowsze i przyjemniejsze - z akompaniamentem od projektowania do kluczowej dostawy. 2 budynki z 13 piętrami 134 apartamenty 5 poziomów parkowania i piwnic 2 przedszkola Wspólne przestrzenie publiczne promujące życie społeczne dla mieszkańców Projektowanie wind Planowanie i wdrażanie Hadar Budynki zbudowane zgodnie z zielonym standardem budowlanym (5281) - 3 gwiazdki Imponująca konstrukcja zewnętrzna z nowoczesną architekturą Widok na morze z wysokich pięter Zielona przestrzeń pod budynkami Tylko 10 minut jazdy od morza Linia 20 Autobusy 2 tempo Niedaleko linii metra Ścieżka rowerowa u podnóża budynku

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$1,01M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$4,389
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Netanya, Izrael
od
$613,206
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Netanya, Izrael
od
$627,000
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,48M
Do sprzedaży wyłącznej W sercu miasta, 57 rue Melchett Blisko Ben Zion Boulevard i kilka kroków od Rothschild Boulevard W nowym budynku butikowym Wspaniały apartament dwupoziomowy, gustownie urządzony 4 pokoje, 5 piętro, widok na zachód 112 m2 + około 32 m2 słonecznych tarasów Dolny poziom…
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,36M
Prawdziwy raj na 23 piętrze, zwrócony ku morzu! Apartament 5 pokoi, północno-zachodnie skrzydło, jasne i chronione od bezpośredniego słońca, 18 metrów balkon z widokiem na morze, 2 podziemne miejsca parkingowe, piwnica, dozorca, elegancka hala wejściowa, ochrona 24 / 7, sala gimnastyczna, po…
Dzielnica mieszkaniowa Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible
Hadera, Izrael
od
$2,41M
BZH Nowy wyłącznie! RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje luksusowy 6-pokojowy dom w nowej dzielnicy mieszkalnej Givat Olga, około 200 metrów od morza! Nowy dom, unikalne środowisko życia: - Ostatni dom ultradesignu, - 6 pokoi o powierzchni 270 m2 na powierzchni około 230 m2, - …
