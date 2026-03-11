  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem quartier mamilla bureau a louer

Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem quartier mamilla bureau a louer

Jerozolima, Izrael
$36,993
ID: 34516
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Shlomo HaMelekh

Jerozolima - Dystrykt Mamilla - biura do wynajęcia Położony na drugim i ostatnim piętrze, o całkowitej tacce 809 m2 surowej, z widokiem na mury Jerozolimy. Miesięczny czynsz: 118 000 Koszty zarządzania: 24,270 miesięcznie

Jerozolima, Izrael
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
