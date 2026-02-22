Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces idealement situe

W najbardziej centralnej i poszukiwanej lokalizacji okolicy, w małym eleganckim budynku, który skorzystał z renowacji elewacji i dodania windy. Apartament 4 pokoje, 104 m2 zbudowany, urządzone inteligentnie i gustownie + balkon soccah 10 m2! Apartament częściowo odnowiony (salon, kuchnia, łazienka i łazienka). Oddzielna kuchnia, jasny, salon z dwoma wystawami i otwartym widokiem, apartament z łazienką, duże sypialnie, WC dla gości, łazienka i klimatyzacja. Ponadto duży magazyn o powierzchni 13 m2 z piękną wysokością sufitu, który można przekształcić w biuro!