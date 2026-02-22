  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare

Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel rare

Raanana, Izrael
od
$2,47M
;
8
ID: 33556
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Piękny apartament jednostopniowy. Zajmijcie się tym. Bardzo zaangażowana. Sześć sztuk włącznie z mamadem. 2 bardzo ładny taras jeden z 120 m2 od salonu i drugi z 33 m2 od kuchni. 2 miejsca parkingowe duży cellar. zobaczyć absolutnie.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
