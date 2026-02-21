  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer

Jerusalem, Izrael
od
$752,400
;
4
Zostawić wniosek
ID: 33859
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa a renover potentiel construction
Jerozolima, Izrael
Cena na żądanie
Dzielnica mieszkaniowa Affaire prevoir renovation complete superbe location
Raanana, Izrael
od
$2,16M
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$830,775
Dzielnica mieszkaniowa Villa exceptionnelle avec piscine
Ganei Yehuda, Izrael
od
$11,76M
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$6,270
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Jerusalem, Izrael
od
$752,400
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$627,000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Dzielnica mieszkaniowa A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Dzielnica mieszkaniowa A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Dzielnica mieszkaniowa A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Dzielnica mieszkaniowa A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Awiw, Izrael
od
$9,405
ELOKING - TOUR BIAŁY CITY - WYSOKIE APARTAMENT 4 CZĘŚCI Z PARKINGEM I TARASEM Powierzchnia: 135 m2 + taras o powierzchni 12 m2 4 sztuki 3 sypialnie 2 łazienki, 3 toalety Umeblowane (opcja bez mebli) 1 miejsce parkingowe Widok na morze Luksusowa wycieczka ze wszystkimi udogodnieniami: …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$6,270
Do wynajęcia: Phenomenal Cottage Nine w Ashdod - Youd Zayin District???? ✨ Luksus - Komfort - Hojne przestrzenie - Natychmiastowa dostawa! Ten wyjątkowy, nowy domek położony jest w poszukiwanej okolicy Youd Zayin w Ashdod i oferuje niezrównaną jakość życia na powierzchni 200 m2, 100 m2 tara…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się