Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

nowy program w nowej dzielnicy netivot warunki płatności bez precedensu 3 lata budowy bez indeksacji ?? Nowy program Podpis 15% 85% przed dostawą kluczy!!! W sercu dzielnicy, w samym środku Maalot HaNahal a Netivot 's boom odkryj nowy projekt mieszkaniowy w komercjalizacji. Kompleks mieszkalny, podzielony na cztery działki w harmonijnym i zielonym środowisku. Projekt oferuje apartamenty w szerokiej gamie konfiguracji: 3, 4 i 5 pokojowych apartamentów, parter, a także wystawne penthouses, niektóre z prywatnym basenem. prywatną piwnicę dla każdego zakwaterowania, rowery i wózki, i wspólne przestrzenie przeznaczone do promowania życia społecznego. 3 szt od 1.260.000 nis!!! 4 szt. 5 szt. od 1.630.000 nis