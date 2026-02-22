  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netivot
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

ID: 33738
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasteczko
    Netivot

O kompleksie

Przeniesienie
nowy program w nowej dzielnicy netivot warunki płatności bez precedensu 3 lata budowy bez indeksacji ?? Nowy program Podpis 15% 85% przed dostawą kluczy!!! W sercu dzielnicy, w samym środku Maalot HaNahal a Netivot 's boom odkryj nowy projekt mieszkaniowy w komercjalizacji. Kompleks mieszkalny, podzielony na cztery działki w harmonijnym i zielonym środowisku. Projekt oferuje apartamenty w szerokiej gamie konfiguracji: 3, 4 i 5 pokojowych apartamentów, parter, a także wystawne penthouses, niektóre z prywatnym basenem. prywatną piwnicę dla każdego zakwaterowania, rowery i wózki, i wspólne przestrzenie przeznaczone do promowania życia społecznego. 3 szt od 1.260.000 nis!!! 4 szt. 5 szt. od 1.630.000 nis

Lokalizacja na mapie

Netivot, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

