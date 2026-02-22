  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville raanana

Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville raanana

Raanana, Izrael
od
$7,524
;
3
Zostawić wniosek
ID: 33382
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wyjątkowy w centrum miasta. Penthouse 9 metrów. Piękny apartament z 6 sztuk. 180 m2. 150 m2 tarasu. Widok na degage. 2 miejsca parkingowe i 1 piwnica dostępne w czerwcu 2026.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Jerusalem, Izrael
od
$1,29M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Jerusalem, Izrael
od
$1,59M
Dzielnica mieszkaniowa Etage haut avec vue
Aszkelon, Izrael
od
$589,380
Dzielnica mieszkaniowa 5 pieces projet luxueux tour nave veritable paradis au 23e etage face a la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,36M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,27M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville raanana
Raanana, Izrael
od
$7,524
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa exceptionnelle avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa exceptionnelle avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa exceptionnelle avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa exceptionnelle avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa exceptionnelle avec piscine
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa exceptionnelle avec piscine
Dzielnica mieszkaniowa Villa exceptionnelle avec piscine
Ganei Yehuda, Izrael
od
$11,76M
Ta luksusowa willa w Savyon jest wyjątkową nieruchomością zaprojektowaną dla ostatecznego komfortu i prywatności. Położony w jednym z najbardziej prestiżowych miast w centralnym Izraelu, willa znajduje się w cichej ulicy i rozciąga się na działce około 5 dunams. Dom, zbudowany na jednym pozi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,02M
Jednopiętrowy penthouse bardzo dobrze położony o powierzchni 150m2 z tarasem 70m2 na tym samym poziomie na piątym piętrze z windą, która przybywa bezpośrednio w mieszkaniu. Piękny widok na mieszkanie, bardzo duże okno zatoki, bardzo jasne i ciche tylko kroki od Teatru Habima i Dizengoff Stre…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Izrael
od
$2,10M
dom 247 m2 na 2 poziomach. na dzia? ce 424 m2 Przywracanie .wielki potencja?. mo? liwo?? rozszerzenia i zbudowania basenu. Dom znajduje się w ślepym zaułku w pobliżu drogi 2
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się