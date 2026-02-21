  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
20.02.2026
$1,72M
11.07.2025
$1,54M
;
10
ID: 26728
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Wspaniały ogród gruntowy o powierzchni 74 m2 z prywatnym ogrodem o powierzchni 60 m2 (katastre) Street Yona Anavi! Wyobraźcie sobie... niezależne wejście, wysokie sufity na wyjątkową przestrzeń życiową i ogród, w którym możecie zrelaksować się w całkowitej prywatności. Wszystkie zaledwie 200 metrów od placu i udogodnienia! - 3 jasne kawałki ułożone ze smakiem - Prywatny ogród o powierzchni 60 m2 (katastre) - Niezależne wejście dla zapewnienia spokoju - Wysokie sufity dla poczucia przestrzeni Idealna lokalizacja: blisko placu i sklepów Możliwość dodania mamada do ogrodu

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
