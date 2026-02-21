Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer

Wspaniały ogród gruntowy o powierzchni 74 m2 z prywatnym ogrodem o powierzchni 60 m2 (katastre) Street Yona Anavi! Wyobraźcie sobie... niezależne wejście, wysokie sufity na wyjątkową przestrzeń życiową i ogród, w którym możecie zrelaksować się w całkowitej prywatności. Wszystkie zaledwie 200 metrów od placu i udogodnienia! - 3 jasne kawałki ułożone ze smakiem - Prywatny ogród o powierzchni 60 m2 (katastre) - Niezależne wejście dla zapewnienia spokoju - Wysokie sufity dla poczucia przestrzeni Idealna lokalizacja: blisko placu i sklepów Możliwość dodania mamada do ogrodu