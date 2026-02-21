Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Wspaniały ogród gruntowy o powierzchni 74 m2 z prywatnym ogrodem o powierzchni 60 m2 (katastre) Street Yona Anavi!
Wyobraźcie sobie... niezależne wejście, wysokie sufity na wyjątkową przestrzeń życiową i ogród, w którym możecie zrelaksować się w całkowitej prywatności. Wszystkie zaledwie 200 metrów od placu i udogodnienia!
- 3 jasne kawałki ułożone ze smakiem
- Prywatny ogród o powierzchni 60 m2 (katastre)
- Niezależne wejście dla zapewnienia spokoju
- Wysokie sufity dla poczucia przestrzeni
Idealna lokalizacja: blisko placu i sklepów
Możliwość dodania mamada do ogrodu
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
