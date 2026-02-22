  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem

Jerozolima, Izrael
od
$2,195
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33864
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$783,750
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville raanana
Raanana, Izrael
od
$7,524
Dzielnica mieszkaniowa Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,08M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$2,195
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,52M
Luksusowy apartament na sprzedaż 4,5 pokoi Wyjątkowa rezydencja bardzo high-end znajduje się w samym sercu Namal de Tel Aviv, oferując wspaniałe panoramiczne widoki na morze, zdecydowanie bez przeszkód. Szczegóły właściwości Powierzchnia wnętrza: 177 m2 Balkon: 18 m2 Piętro: 6. Parkin…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,95M
Odkryj luksus życia w Tel Awiwie z tym nowym apartamentem zajmującym całe piętro, idealnie usytuowany w prestiżowych alejkach otaczających Kikar Hamedina, w samym centrum Tel Awiwu. Ta ekskluzywna nieruchomość oferuje prywatność, wyrafinowanie i wyjątkowy design w doskonałej lokalizacji miej…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
W słynnym parku Tlv. 4 pokojowe mieszkanie w nowym budynku, 100 m2 z tarasem 3 sypialnie + duży pokój dzienny 2 łazienki 17. piętro z 2 łazienkami, SPIS TREŚCI 3 windy parking Nie przegap, świetna inwestycja
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się