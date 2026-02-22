  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces a la vente super investissement

Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces a la vente super investissement

Tel-Awiw, Izrael
od
$783,750
;
5
Zostawić wniosek
ID: 33680
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż A jest blisko Frishman 2 sztuki 36m2 Etap drugi Wynajem 5000 Blisko plaży 2.500.000 Nis

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a keter david jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,703
Dzielnica mieszkaniowa Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,67M
Dzielnica mieszkaniowa Givat havradim limit rehavia
Jerusalem, Izrael
od
$3,135
Dzielnica mieszkaniowa Charmant cottage piscine calme
Raanana, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$623,865
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces a la vente super investissement
Tel-Awiw, Izrael
od
$783,750
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Na sprzedaż: Duplex z prywatnym dachem - Ben Yehuda / Arlozorov ✨ W odnowionym budynku z windą ?? Piąte piętro Unikalny duplex, 3 pokoje w tym bezpieczna sypialnia (Mamad) Około 100 m2 powierzchni mieszkalnej + prywatny dach o powierzchni około 40 m2???? ?? Pierwszy poziom: Przestronny sa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$2,35M
Rzadki na rynku: znakomita niezależna willa zbudowana na działce 315 m2, oferująca 270 m2 powierzchni mieszkalnej rozłożonej na trzy poziomy (podglebia, parter i pierwsze piętro). Posiada duży jasny salon, przestronną kuchnię, kilka komfortowych pokoi i piękne obszary mieszkalne. Na zewnątr…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$736,725
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się