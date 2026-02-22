  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable

Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable

Hadera, Izrael
$1,06M
10
ID: 33531
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

BZH Nowa okazja: Dom rodzinny z hojnymi tomami w niesamowitej cenie! RE / MAX Hadera przez Ra 'hel Benguigui prezentuje przestronny dom, z przyjemnym ogrodem w dzielnicy Nissan, cichy i doceniony przez rodziny frankofońskie! Jej aktywa: - Dom 5,5 pokoi o powierzchni 165 m2, - Pole 250 m2, - Duża recepcja, - Zabezpieczony pokój na parterze, - 3 dodatkowe sypialnie z pięknymi tomami na górze, - obszar prania i prania, - Parking, - tytuł zarejestrowany w katastrze, - Tradycyjne sąsiedztwo w pobliżu synagogi i szkół, - Blisko autostrad 6, 9 i 20 minut samochodem od morza. Ładny dom z ogrodem i słonecznym tarasem! Zielone środowisko, raj pokoju dla spokojnego życia rodzinnego. Skontaktuj się z nami Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Hadera. Licencja zawodowa 313736

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
