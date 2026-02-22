Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle opportunite maison familiale aux volumes genereux a un prix incroyable

BZH Nowa okazja: Dom rodzinny z hojnymi tomami w niesamowitej cenie! RE / MAX Hadera przez Ra 'hel Benguigui prezentuje przestronny dom, z przyjemnym ogrodem w dzielnicy Nissan, cichy i doceniony przez rodziny frankofońskie! Jej aktywa: - Dom 5,5 pokoi o powierzchni 165 m2, - Pole 250 m2, - Duża recepcja, - Zabezpieczony pokój na parterze, - 3 dodatkowe sypialnie z pięknymi tomami na górze, - obszar prania i prania, - Parking, - tytuł zarejestrowany w katastrze, - Tradycyjne sąsiedztwo w pobliżu synagogi i szkół, - Blisko autostrad 6, 9 i 20 minut samochodem od morza. Ładny dom z ogrodem i słonecznym tarasem! Zielone środowisko, raj pokoju dla spokojnego życia rodzinnego. Skontaktuj się z nami Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Hadera. Licencja zawodowa 313736