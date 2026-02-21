  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
20.02.2026
$2,07M
15.05.2025
$1,85M
;
9
ID: 25982
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Exclusive - Chernichovsky Street, Bezall projekt dzielnicy Shenkin Duże 3 pokojowe mieszkanie, bardzo jasne Północ / Zachód O 87 m2 + 9 m2 taras (jedna sypialnia po wewnętrznej stronie budynku) Bezpieczeństwo 24 / 7 Sala sportowa Parking Jaskinia Możliwość kompletnych mebli Mieszkanie jest obecnie wynajmowane do doskonałego najemcy na kolejne sześć miesięcy, z czynszem 13,500 NIS. Cena: NIS 6 600 000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

