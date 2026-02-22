Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse magnifique

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Wyjątkowy apartament z zapierającym dech w piersiach widokiem!
Odkryj ten wspaniały 4 pokoje o powierzchni 117 m2, zaprojektowane z starannością i wyrafinowaniem, łącząc luksus, komfort i wysokiej jakości materiały.
Ogromny taras o powierzchni 25 m2 z widokiem na niebo oferuje niezakłócony widok i kąpać mieszkanie z naturalnym światłem.
Apartament master posiada własną łazienkę, a każdy szczegół mieszkania został zaprojektowany, aby zaoferować unikalną jakość życia.
Położony w nowoczesnym i ekskluzywnym budynku, z bardzo wysokim wykończeniem stojącym, nieruchomość obejmuje również 2 prywatne miejsca parkingowe i sąsiednią piwnicę.
Rzadkie dobro, okazja, aby nie być zapomnianym do życia komfort, elegancja i wyjątek.
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
