  2. Izrael
  3. Jerozolima
  Mini penthouse magnifique

Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse magnifique

Jerozolima, Izrael
$1,41M
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse magnifique
ID: 33469
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Wyjątkowy apartament z zapierającym dech w piersiach widokiem! Odkryj ten wspaniały 4 pokoje o powierzchni 117 m2, zaprojektowane z starannością i wyrafinowaniem, łącząc luksus, komfort i wysokiej jakości materiały. Ogromny taras o powierzchni 25 m2 z widokiem na niebo oferuje niezakłócony widok i kąpać mieszkanie z naturalnym światłem. Apartament master posiada własną łazienkę, a każdy szczegół mieszkania został zaprojektowany, aby zaoferować unikalną jakość życia. Położony w nowoczesnym i ekskluzywnym budynku, z bardzo wysokim wykończeniem stojącym, nieruchomość obejmuje również 2 prywatne miejsca parkingowe i sąsiednią piwnicę. Rzadkie dobro, okazja, aby nie być zapomnianym do życia komfort, elegancja i wyjątek.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse magnifique
Jerozolima, Izrael
od
$1,41M
