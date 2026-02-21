Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Wyłącznie najlepsze stołówki? DLA SPRZEDAŻY LUKSEVARD ROTCHID
6 750 000,00
Odkryj to niesamowite 75 m2 mieszkanie znajduje się w prestiżowej Wieży Meier na Rothschild Boulevard, Tel Aviv najbardziej sught- after adres. Ten wyjątkowy obiekt oferuje wysokiej klasy funkcje i materiały luksusowe dla niezrównanego komfortu.
Charakterystyka apartamentu:
75 m2
2.5 pokoje, w tym duży salon
Piękne naturalne światło
Parking wliczony
Miejsce przechowywania
Wykończenia i materiały luksusowe
Wieża oferuje imponujący kompleks z:
Basen
Centrum fitness
Pomieszczenie basenowe
Sala sportowa
Spa
Konserwacja budynku: 2500 nis miesięcznie
Arnona: 900 co 2 miesiące
Nie przegap tej wyjątkowej okazji do życia w jednej z najbardziej ekskluzywnych wież Tel Awiw, oferując komfort i elegancję, na jaką zasługujesz.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i zaplanować wizytę!
Nieruchomości Premium
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
