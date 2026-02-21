  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
20.02.2026
$2,12M
2.04.2025
$1,90M
;
3
Zostawić wniosek
ID: 25597
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wyłącznie najlepsze stołówki? DLA SPRZEDAŻY LUKSEVARD ROTCHID 6 750 000,00 Odkryj to niesamowite 75 m2 mieszkanie znajduje się w prestiżowej Wieży Meier na Rothschild Boulevard, Tel Aviv najbardziej sught- after adres. Ten wyjątkowy obiekt oferuje wysokiej klasy funkcje i materiały luksusowe dla niezrównanego komfortu. Charakterystyka apartamentu: 75 m2 2.5 pokoje, w tym duży salon Piękne naturalne światło Parking wliczony Miejsce przechowywania Wykończenia i materiały luksusowe Wieża oferuje imponujący kompleks z: Basen Centrum fitness Pomieszczenie basenowe Sala sportowa Spa Konserwacja budynku: 2500 nis miesięcznie Arnona: 900 co 2 miesiące Nie przegap tej wyjątkowej okazji do życia w jednej z najbardziej ekskluzywnych wież Tel Awiw, oferując komfort i elegancję, na jaką zasługujesz. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i zaplanować wizytę! Nieruchomości Premium

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerozolima, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Immense salon
Jerusalem, Izrael
od
$1,79M
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$783,750
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$1,82M
Dzielnica mieszkaniowa Maison arabe au coeur de baka
Jerusalem, Izrael
od
$11,00M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa ExclusivitE meier tower A vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerozolima, Izrael
od
$830,775
W najbardziej poszukiwanym miejscu Kiryat Yovel - na granicy Ramat Denya i Ramat Sharet, w pobliżu przyszłej linii tramwajowej, kilka minut od centrum handlowego Malha, parki i transport publiczny. W ostatnim budynku po wzmocnieniu (Tama 38), z windą Szabat i dostęp całkowicie bez kroków, j…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Duplex a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Duplex a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Duplex a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Duplex a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Duplex a louer a jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Duplex a louer a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$6,897
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Dzielnica mieszkaniowa Special investisseur
Aszkelon, Izrael
od
$445,170
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się