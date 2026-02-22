  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse

Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse

Jerozolima, Izrael
od
$1,40M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33653
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
W samym sercu Kiryat Moché, ciche i centralne, w budynku z windą, 4.5 pokojowe mieszkanie w tym bezpieczny pokój, apartament, balkon Soucca z wspaniałym widokiem, potrójne narażenie, jasny, renowacja wysokiej pozycji najlepszych smaków (francuskich sprzedawców). Szafy zintegrowane w każdym pokoju, stół, wyposażona kuchnia, idealne dla łatwego zakwaterowania!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,76M
Dzielnica mieszkaniowa Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Aszdod, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Jerozolima, Izrael
od
$2,508
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Jerozolima, Izrael
od
$1,40M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$937,365
Ulica Ben Yehuda blisko ulicy Frishman, Apartament 2 pokoje o powierzchni 45 m2 Balkon 7 m2 3. piętro Winda Mamad 2 minuty spacerem od plaży Z tyłu, zwrócony na zachód i bardzo jasny Inwestycje lub mała stopa na ziemi uroczy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,51M
Ta nieruchomość w Old Jaffa oferuje niezwykłą okazję zarówno do użytku mieszkalnego i handlowego. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie znanych atrakcji, takich jak galerie sztuki, sklepy, kawiarnie, restauracje, historyczny port Jaffa, nad morzem i tętniącym życiem rynkiem pcheł, oferuje niez…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Dobra robota
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się