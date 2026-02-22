  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca

Dzielnica mieszkaniowa Centre ville hertzylia immeuble recent etage eleve vue degagee terrasse soucca

Herzliya, Izrael
od
$1,25M
;
6
ID: 33448
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya

O kompleksie

Ładne mieszkanie z 5 pokojami. Położony w centrum Hertzylii. Blisko wszystkich komodów. Apartament posiada 2 łazienki z pralnią. (3 toalety) 1 duży salon i nowoczesną kuchnię. Mama. Parking.

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de quatre pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de quatre pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de quatre pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de quatre pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de quatre pieces
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de quatre pieces
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove de quatre pieces
Jerusalem, Izrael
od
$1,05M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Szybko rozwijające się nadmorskie miasto, Natania uwodzi przez swoje środowisko życia między plażami, spacery i życia miejskiego. Ulica Jerozolima, zaledwie 2 minuty od plaż, to mieszkanie dawniej 5 pokoi przekształconych w 4 pokoje oferuje piękne objętości na 130 m2. Położony na 7 piętrze…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
