  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$909,150
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33712
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
DLA SPRZEDAŻY - 2 pokoje z parkingiem W samym sercu Tel Awiwu, blisko Sheinkin i Shouk HaCarmel, odkryj apartament idealnie położony w budynku. 45 m2 - 2 sztuki Piąte piętro, cicho z tyłu Mamak na górze Parking prywatny Strażnik i siłownia. Cena wnioskowana: 2 900 000 Rzadkie nieruchomości, idealne do głównego zamieszkania, stóp do ziemi lub wynajem inwestycji.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$783,750
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$783,750
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,10M
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Nahariya, Izrael
od
$808,830
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$909,150
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Tylko kilka kroków od Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard i 5 minut spacerem od plaży ten unikalny dwupoziomowy penthouse znajduje się w całkowicie odnowionej ulicy, w nowym budynku butikowym z zachowaną architekturą, na piątym piętrze z windą. Główne cechy Powierzchnia mie…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Raanana, Izrael
od
$1,13M
Na jednej z najbardziej poszukiwanych ulic Raanany. Nice apartament 5 pokoi znajduje się na 2 piętrze West Cote:. taras 12 m2 i drugi 6 m2 od sypialni. Brak mamad.. miklat na parterze bardzo dobrze utrzymany. Budynek jest z powrotem z ulicy. mały ogród z każdej strony, gdzie można umieścić j…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,19M
Na sprzedaż - Tour Meier, Tel- Aviv Odkryj wyjątkowy apartament w prestiżowym Tour Meir, symbolem luksusu w sercu Tel Awiwu. Nieporównywalne środowisko życia łączące komfort, elegancję i wysokiej klasy usługi. Główne cechy: Powierzchnia: 148 m2 + 12 m2 tarasu Piętro 30 - widok panoramicz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się