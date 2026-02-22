  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman

Jerusalem, Izrael
$2,665
6
ID: 33421
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

W dynamicznej dzielnicy Talpiot, w samym sercu centrum biznesowego Jerozolimy, odkryj nowoczesne biura o powierzchni 180 m2, podzielone na 7 niezależnych miejsc pracy i duży pokój spotkań. Położony na 1 piętrze z windą, pokoje te wyposażone są również w prywatny balkon. Idealny dla firmy szukającej funkcjonalnej przestrzeni, natychmiast działającej i blisko głównych dróg. Dostępny natychmiast.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
