  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Sumbawa
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Sumbawa, Indonezja

4 obiekty total found
Willa w Sempe, Indonezja
Willa
Sempe, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 170 m²
Luksusowe 2 Bed Villa z własnym prywatnym basenem!Tutaj w Redland Property Group ciężko prac…
$129,990
Agencja
The Redland Property Group Ltd
Języki komunikacji
English
Willa w Sempe, Indonezja
Willa
Sempe, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Tutaj w Redland Property Group ciężko pracowaliśmy za kulisami, aby odkryć kolejną wielką rz…
$64,990
Agencja
The Redland Property Group Ltd
Języki komunikacji
English
Willa w Sempe, Indonezja
Willa
Sempe, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Luksusowy 1 Bed Villa z własnym prywatnym basenem!Tutaj w Redland Property Group ciężko prac…
$99,990
Agencja
The Redland Property Group Ltd
Języki komunikacji
English
Willa w Sempe, Indonezja
Willa
Sempe, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 230 m²
Luksusowe 3 Bed Villa z własnym prywatnym basenem!Tutaj w Redland Property Group ciężko prac…
$189,990
Agencja
The Redland Property Group Ltd
Języki komunikacji
English
Parametry nieruchomości w Sumbawa, Indonezja

