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Wille na sprzedaż w Środkowe Węgry, Węgry

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4 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Pomaz, Węgry
Willa 6 pokojów
Pomaz, Węgry
Pokoje 6
Powierzchnia 243 m²
W jednym z najcichszych obszarów 2013 Pomaz oferuje na sprzedaż nowoczesny, oddzielny budyne…
$599,721
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Willa 5 pokojów w Dunaharaszti, Węgry
Willa 5 pokojów
Dunaharaszti, Węgry
Pokoje 5
Powierzchnia 260 m²
A 260 m ², 5-pokojowy dom jest na sprzedaż w 2330 Dunaharaszti (niemiecki: Harrast - miasto …
$423,375
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Willa 5 pokojów w Pomaz, Węgry
Willa 5 pokojów
Pomaz, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 2
$687,231
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Zsambek, Węgry
Willa 4 pokoi
Zsambek, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomość znajduje się w Zsámbék, w cichej, zielonej okolicy, w pobliżu okolicznych gór i…
$263,304
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Parametry nieruchomości w Środkowe Węgry, Węgry

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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