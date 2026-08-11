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Mieszkania na sprzedaż w Budapeszt, Węgry

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68 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
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Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 6/7
Penthouse Experience Near Bakáts Square - 76 m ² Apartament + 40 m ² Taras panoramiczny + 2 …
$672,314
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Mieszkanie 5 pokojów w Budapeszt, Węgry
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Mieszkanie 5 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 2/3
Położony na cichym końcu ulicy Murányi, w odległości krótkiego spaceru od Városliget, ten ja…
$293,514
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 69 m²
W prestiżowej dzielnicy V Budapesztu, w samym sercu Lipótváros, oferuje w pełni odnowiony ap…
$680,660
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TekceTekce
Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
W Budapeszteńskim Dystrykcie VI przy ul. Józekai 10 trwają prace nad pierwszorzędnym rozwoje…
$318,968
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International real estate agency Habita
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Condo 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Condo 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Exclusive Designer Apartament na sprzedaż w Duna- Pest ResidencesWyjątkowy, w pełni umeblowa…
$345,200
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
$180,263
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/4
Historyczne centrum Budapesztu. W odległości spaceru znajdują się Parlament, Bazylika, Opera…
$871,455
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Penthouse 5 pokojów w Budapeszt, Węgry
Penthouse 5 pokojów
Budapeszt, Węgry
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Piętro 9/9
Doskonała lokalizacja na 9. piętrze rezydencji, nowoczesne arcydzieło, ten apartament jest 2…
$3,11M
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
$274,383
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3/5
7 dzielnicy, centrum historyczne, Erzsébet krt., piękny budynek, mieszkanie dla 3 et., winda…
$408,088
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż jest stylowy, w pełni odnowiony apartament w tętniącej życiem 7. dzielnicy Budap…
$260,338
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
W zabytkowym centrum Budapesztu na sprzedaż znajduje się ekskluzywny apartament o powierzchn…
$677,151
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
$797,624
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 32 m²
Na sprzedaż jest w pełni odnowiony apartament o powierzchni około 32 m2, położony w zabytkow…
$177,881
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Mieszkanie 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 56 m²
Na sprzedaż jasny i przytulny apartament dwupokojowy o powierzchni 56 m2 z tarasem, położony…
$307,930
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 107 m²
Przestronne, lekkie. Centrala. Ten stylowy apartament w 8. historycznej dzielnicy Budapesztu…
$425,055
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
W pełni odnowiony, Move- in Ready 52 m ² Brick Apartament w doskonałej lokalizacji w Budapes…
$255,240
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
W 1080 Budapeszt, na ulicy Orzi, na sprzedaż przestronny apartament w nieruchomości 87 m2, p…
$275,862
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
$190,298
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 3/6
5 dzielnicy, centrum historyczne, w pobliżu ulicy pieszych. Vaci i Dunaju Embankment, w pięk…
$1,10M
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Mieszkanie 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 121 m²
W prestiżowej dzielnicy Rojadomb (II dzielnica, Buda) jest oferowana na sprzedaż luksusowe 4…
$1,19M
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Mieszkanie 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/4
Odnowiony apartament w pobliżu centrum BudapesztuRzadka okazja, aby kupić jasny, wysokiej ja…
$293,514
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Agencja
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Mieszkanie 3 pokoi w Środkowe Węgry, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Środkowe Węgry, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w samym sercu Erzebetvaros (1071 Budapest), w …
$277,776
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Mieszkanie 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 4/6
5 dzielnicy, zabytkowego centrum miasta, obok nabrzeża Dunaju i Placu Uniwersyteckiego, w pi…
$1,02M
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Newly Built Premium Apartment with Private Garden and Parking – Budapest, District XVI., Mát…
$460,042
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Mieszkanie w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie
Budapeszt, Węgry
$396,723
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Budapeszt, Węgry
Mieszkanie 2 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 2
Powierzchnia 40 m²
W dzielnicy Buda (1021 Budapeszt) oferuje w pełni odnowiony i przytulny apartament o powierz…
$279,476
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Penthouse 4 pokoi w Budapeszt, Węgry
Penthouse 4 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 4
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
W prestiżowej historycznej dzielnicy Palotanegyed (1081 Budapeszt), ekskluzywny apartament d…
$692,450
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Mieszkanie 3 pokoi w Środkowe Węgry, Węgry
Mieszkanie 3 pokoi
Środkowe Węgry, Węgry
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż bezpłatny, nieobciążony, w pełni odnowiony apartament w centrum Budapesztu, w po…
$309,415
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Condo 3 pokoi w Budapeszt, Węgry
Condo 3 pokoi
Budapeszt, Węgry
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 7
BEAUTIFUL panorama do mostów Budapesztu, rzeki i zamku w budynku z bezpieczeństwem i wellnes…
$561,681
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Parametry nieruchomości w Budapeszt, Węgry

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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