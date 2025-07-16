Mieszkanie w nowym budynku Aziatskie sady

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Kompleks AZIAT SADY, miasto Batumi ( Gruzja ),
Koniec budowy w grudniu 2023 r
Uruchomienie – lipiec 2024 r.
15-piętrowy wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy
70 metrów od morza
Firma zarządzająca: „River Rock Hotels & Resorts”"
Kompleks mieszkaniowy ( Możliwe jest stałe miejsce zamieszkania. Zwierzęta mogą przebywać )
Ogrzewanie gazowe
Parking podziemny
Obszary handlowe
Mieszkania mieszkalne
Infrastruktura: centrum rozrywki; Strefa modlitewna; Kino 9D; Umeblowany taras z basenem; Supermarket; Dziedziniec z koncepcją „Ogrody azjatyckie”".
Rozstaw: od 29,12 m2 do 63,47 m2
Wysokość sufitu 2,90 m
Liczba wind - 4
Odwróć mieszkanie.
Rata do grudnia 2024 r
Naprawa mieszkania « „pod klucz” » 600 $ / m2 obejmuje nie tylko prace wykończeniowe i materiały w mieszkaniu, ale także meble, urządzenia, instalacje hydrauliczne itp. Akcesoria domowe.