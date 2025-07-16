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Mieszkanie w nowym budynku Aziatskie sady

Batumi, Gruzja
od
$34,000
;
7
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ID: 3686
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    15

O kompleksie

Kompleks AZIAT SADY, miasto Batumi ( Gruzja ),  Koniec budowy w grudniu 2023 r Uruchomienie – lipiec 2024 r. 15-piętrowy wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy 70 metrów od morza Firma zarządzająca: „River Rock Hotels & Resorts”" Kompleks mieszkaniowy ( Możliwe jest stałe miejsce zamieszkania. Zwierzęta mogą przebywać ) Ogrzewanie gazowe Parking podziemny Obszary handlowe Mieszkania mieszkalne Infrastruktura: centrum rozrywki; Strefa modlitewna; Kino 9D; Umeblowany taras z basenem; Supermarket; Dziedziniec z koncepcją „Ogrody azjatyckie”". Rozstaw: od 29,12 m2 do 63,47 m2 Wysokość sufitu 2,90 m Liczba wind - 4 Odwróć mieszkanie. Rata do grudnia 2024 r Naprawa mieszkania « „pod klucz” » 600 $ / m2 obejmuje nie tylko prace wykończeniowe i materiały w mieszkaniu, ale także meble, urządzenia, instalacje hydrauliczne itp. Akcesoria domowe.

 

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 35.0
Cena za m², USD 1,150
Cena mieszkania, USD 40,250

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja

Wideo recenzja apartamentowiec Aziatskie sady

Видеопрезентация комплекса Азиатские сады

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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