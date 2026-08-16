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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Var, Francja

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Toulon
478
La Seyne sur Mer
160
La Valette du Var
136
Brignoles
112
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681 obiekt total found
Willa w Rue Edouard Perrichi, Francja
Willa
Rue Edouard Perrichi, Francja
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Unique villa in Toulon — sea view and strategic location on the French Riviera On the hei…
$3,37M
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Mieszkanie 1 pokój w Toulon, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Toulon, Francja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 4/10
🔥 Nr 1 inwestycja we Francji 2024 - Tulon / La Valette Gwarantowane dochody, zero obciążenia…
$111,605
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Mieszkanie 2 pokoi w Hyeres, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Hyeres, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1
Yer- les- Palmier to tajny kurort nadmorski, stolica jachtów, część metropolii Toulon- Prowa…
$251,748
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Mieszkanie 4 pokoi w Brignoles, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Brignoles, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 78 m²
Nowe apartamenty od 2 do 4 pokoi z tarasem lub ogrodem. Brignoll korzysta z dobrej pozycji s…
$297,449
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Mieszkanie 2 pokoi w Bormes les Mimosas, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Bormes les Mimosas, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1
Apartments
$372,276
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Mieszkanie 2 pokoi w La Seyne sur Mer, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
La Seyne sur Mer, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2
Apartments
$246,906
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TekceTekce
Willa w Saint Tropez, Francja
Willa
Saint Tropez, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Provençal stylu architektonicznej willi z panoramicznym widokiem na morze - zamknięte Domain…
$4,16M
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Mieszkanie 3 pokoi w Bormes les Mimosas, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Bormes les Mimosas, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1
Apartments
$507,523
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Mieszkanie 3 pokoi w Le Lavandou, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Le Lavandou, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Twój nowy adres znajduje się w pięknej przestrzeni mieszkalnej z nowoczesną architekturą, sk…
$507,871
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Mieszkanie 1 pokój w La Valette du Var, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Valette du Var, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 9
Apartments
$109,522
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Mieszkanie 2 pokoi w La Seyne sur Mer, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
La Seyne sur Mer, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 4
Apartments
$231,270
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Mieszkanie 3 pokoi w La Seyne sur Mer, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
La Seyne sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Apartments
$288,169
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Mieszkanie 3 pokoi w Brignoles, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Brignoles, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2
Nowe apartamenty od 2 do 4 pokoi z tarasem lub ogrodem. Brignoll korzysta z dobrej pozycji s…
$280,021
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Mieszkanie 3 pokoi w La Seyne sur Mer, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
La Seyne sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Apartments
$367,939
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Mieszkanie 2 pokoi w Brignoles, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Brignoles, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2
W sercu zielonej Prowansji i jej wspaniałych wiosek odkryj naszą nową przestrzeń życiową w B…
$231,220
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Mieszkanie 1 pokój w La Valette du Var, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Valette du Var, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 4
Apartments
$107,467
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Mieszkanie 3 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Apartments
$440,364
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Mieszkanie 1 pokój w La Valette du Var, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Valette du Var, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 5
Apartments
$104,941
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Mieszkanie 3 pokoi w Brignoles, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Brignoles, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1
W sercu zielonej Prowansji i jej wspaniałych wiosek odkryj naszą nową przestrzeń życiową w B…
$268,147
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Mieszkanie 2 pokoi w Brignoles, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Brignoles, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2
Nowe apartamenty od 2 do 4 pokoi z tarasem lub ogrodem. Brignoll korzysta z dobrej pozycji s…
$218,439
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Mieszkanie 1 pokój w La Seyne sur Mer, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Seyne sur Mer, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 3
Apartments
$174,287
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Mieszkanie 1 pokój w La Valette du Var, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Valette du Var, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 10
Apartments
$132,488
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Mieszkanie 2 pokoi w La Valette du Var, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
La Valette du Var, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 33 m²
Piętro 9
Apartments
$166,437
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Mieszkanie 3 pokoi w La Seyne sur Mer, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
La Seyne sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 2
Apartments
$322,430
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Mieszkanie 1 pokój w La Valette du Var, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Valette du Var, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 4
Apartments
$151,289
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Mieszkanie 3 pokoi w La Seyne sur Mer, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
La Seyne sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3
Apartments
$304,514
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Mieszkanie 2 pokoi w Brignoles, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Brignoles, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3
W sercu zielonej Prowansji i jej wspaniałych wiosek odkryj naszą nową przestrzeń życiową w B…
$243,121
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Mieszkanie 1 pokój w La Valette du Var, Francja
Mieszkanie 1 pokój
La Valette du Var, Francja
Sypialnie 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 8
Apartments
$133,841
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Mieszkanie 3 pokoi w Hyeres, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Hyeres, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2
Yer- les- Palmier to tajny kurort nadmorski, stolica jachtów, część metropolii Toulon- Prowa…
$425,065
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Mieszkanie 3 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1
Apartments
$253,738
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Typy nieruchomości w Var.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Var, Francja

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