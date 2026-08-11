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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Draguignan, Francja

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Cogolin
49
Frejus
27
Saint Raphael
14
94 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
$427,583
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Willa w Saint Tropez, Francja
Willa
Saint Tropez, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Provençal stylu architektonicznej willi z panoramicznym widokiem na morze - zamknięte Domain…
$4,16M
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Mieszkanie 2 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2
Apartments
$313,716
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Mieszkanie 3 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
Apartments
$442,688
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Mieszkanie 4 pokoi w Saint Raphael, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1
Apartments
$503,108
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Mieszkanie 2 pokoi w Frejus, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Frejus, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1
Apartments
$188,610
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Mieszkanie 3 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Apartments
$440,364
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Mieszkanie 2 pokoi w Frejus, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Frejus, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 2
Apartments
$195,107
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Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$915,586
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Mieszkanie 2 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
Apartments
$324,173
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Mieszkanie 2 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1
Apartments
$362,516
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Mieszkanie 2 pokoi w Frejus, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Frejus, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Apartments
$171,244
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Mieszkanie 3 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 57 m²
Apartments
$404,345
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Mieszkanie 4 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 79 m²
Piętro 2
Apartments
$432,696
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Mieszkanie 4 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 111 m²
Piętro 2
$591,413
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Mieszkanie 3 pokoi w Frejus, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Frejus, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 2
Apartments
$249,018
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Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
VIId; Spis treści
$687,851
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Mieszkanie 3 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
$449,660
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Willa 6 pokojów w Saint Raphael, Francja
Willa 6 pokojów
Saint Raphael, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
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Willa w Saint Tropez, Francja
Willa
Saint Tropez, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedaż nieruchomości myśliwskiej 36 ha na wzgórzach w pobliżu Saint- Tropez (40 km od Sain…
$1,42M
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Raphael, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 56 m²
Piętro 3
Apartments
$363,678
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Mieszkanie 4 pokoi w Frejus, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Frejus, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4
Salon znajduje się w obszarze Frejus Beach. Nowe osiągnięcie, które będzie oferować nowe apa…
$569,336
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Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$845,871
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Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
VIId; Spis treści
$447,336
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Willa w Cogolin, Francja
Willa
Cogolin, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 94 m²
VIId; Spis treści
$691,337
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Raphael, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1
Apartments
$364,840
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Mieszkanie 2 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Apartments
$350,897
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Mieszkanie 2 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1
Apartments
$343,926
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Mieszkanie 2 pokoi w Cogolin, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Cogolin, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Apartments
$352,059
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Willa w Frejus, Francja
Willa
Frejus, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
VIId; Spis treści
$431,069
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Typy nieruchomości w Draguignan.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Draguignan, Francja

Tanie
Luksusowe
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