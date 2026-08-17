Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Saint Raphael
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Saint Raphael, Francja

;
mieszkania
7
domy
6
13 obiektów total found
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$915,586
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Saint Raphael, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Apartments
$324,173
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Saint Raphael, Francja
Willa 6 pokojów
Saint Raphael, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$845,871
Zostaw prośbę
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 93 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$778,480
Zostaw prośbę
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 97 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$844,709
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Saint Raphael, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Apartments
$491,488
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Saint Raphael, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3
Apartments
$450,822
Zostaw prośbę
Willa w Saint Raphael, Francja
Willa
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 97 m²
Piętro 4
VIId; Spis treści
$823,795
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Saint Raphael, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1
Apartments
$503,108
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Saint Raphael, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1
Apartments
$453,145
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Saint Raphael, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 56 m²
Piętro 3
Apartments
$363,678
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Saint Raphael, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Raphael, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1
Apartments
$364,840
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się