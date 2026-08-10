Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Val de Marne
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Val de Marne, Francja

;
Nogent sur Marne
3
Creteil
3
8 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Bry sur Marne, Francja
Mieszkanie 4 pokoi
Bry sur Marne, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy przytulny kompleks mieszkaniowy w Brie-sur-Marne, Ile-de-France, Francja Rezydencja je…
$621,857
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Saint Maur des Fosses, Francja
Willa 7 pokojów
Saint Maur des Fosses, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 174 m²
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Alfortville, Francja
Mieszkanie 3 pokoi
Alfortville, Francja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowy kompleks mieszkaniowy 50 m od rzeki Marny, Alfortville, Ile-de-France, Francja Mały ko…
$447,322
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w La Queue en Brie, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
La Queue en Brie, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowy kompleks mieszkaniowy w La Queue-en-Brie, Ile-de-France, Francja Kompleks oferuje nowo…
$252,789
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w LHay les Roses, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
LHay les Roses, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 17
Nowy kompleks mieszkaniowy w L'Haÿ-les-Roses, Ile-de-France, Francja Dobrze utrzymany kompl…
$352,787
Zostaw prośbę
Zamek 35 pokojów w Villeneuve le Roi, Francja
Zamek 35 pokojów
Villeneuve le Roi, Francja
Pokoje 35
Powierzchnia 1 700 m²
Historyczny zamek w Ile de FranceZamek 35 pokoje 25 sypialnie 1700 m2Ile- de- Francja. Położ…
$13,84M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 1 pokój w Villiers sur Marne, Francja
Mieszkanie 1 pokój
Villiers sur Marne, Francja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowy kompleks mieszkaniowy w Villiers-sur-Marne, Ile-de-France, FrancjaKompleks składa się z…
$233,024
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Creteil, Francja
Mieszkanie 2 pokoi
Creteil, Francja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowy kompleks mieszkaniowy obok parku w Creteil, Ile-de-France, FrancjaNowoczesny kompleks m…
$262,464
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Val de Marne.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Val de Marne, Francja

z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się