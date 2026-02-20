Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Francja

Cannes
18
Antibes
9
Grasse
47
Draguignan
31
Pokaż więcej
3 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Cannes, Francja
Willa 7 pokojów
Cannes, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa nieruchomość w sercu Cannes. W sercu Cannes w Kalifornii, ukryta w prywatnej posia…
$12,41M
Zostaw prośbę
Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, nowoczesna willa idealnie położona w prestiżowej dzielnicy Mont Boron, blisko Cap…
$7,24M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Mougins, Francja
Willa 5 pokojów
Mougins, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z basenem w Domaine Mougins. Pokoje: 5 - Powierzchnia mieszkalna: 171 m2. …
$2,49M
Zostaw prośbę
OneOne
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże.

wille

Parametry nieruchomości w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Francja

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się