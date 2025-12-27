Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z basenem na sprzedaż w Nicea, Francja

3 obiekty total found
Willa w Villefranche sur Mer, Francja
Willa
Villefranche sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Tylko dla miłośników natury! W najpiękniejszej i najbardziej ekskluzywnej części Francuskiej…
$1,54M
Zostaw prośbę
Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowy dom z panoramicznym widokiem na morze i widokiem na zielone wzgórza. Dom prowansal…
$2,85M
Zostaw prośbę
Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, nowoczesna willa idealnie położona w prestiżowej dzielnicy Mont Boron, blisko Cap…
$7,24M
Zostaw prośbę
