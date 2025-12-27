Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z garażem na sprzedaż w Nicea, Francja

Willa 7 pokojów w Nicea, Francja
Willa 7 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 368 m²
NICE - Mont Boron Bardzo piękna nowoczesna willa zbudowana w 2014 roku o powierzchni około 2…
$5,80M
Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowy dom z panoramicznym widokiem na morze i widokiem na zielone wzgórza. Dom prowansal…
$2,85M
Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, nowoczesna willa idealnie położona w prestiżowej dzielnicy Mont Boron, blisko Cap…
$7,24M
