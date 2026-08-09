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Wille na sprzedaż w Alpy Nadmorskie, Francja

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59 obiektów total found
Willa 10 pokojów w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa 10 pokojów
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Luksusowa willa na sprzedaż - Niepowtarzalny obiekt rzut kamieniem od Four Seasons Grand Hot…
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Willa 6 pokojów w Moyenne Corniche, Francja
Willa 6 pokojów
Moyenne Corniche, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Willa 4 pokoi w La Turbie, Francja
Willa 4 pokoi
La Turbie, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Villeneuve Loubet, Francja
Willa
Villeneuve Loubet, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 431 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten jasny dwupoziomowy willa znajduje się w strzeżonej prywatnej posiadłości w Vogrenje, Vil…
$1,27M
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Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
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Willa 12 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Willa 12 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 12
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa willa z panoramicznymi widokami Villefranche- sur- Mer Bay na Riwierze Francuskiej…
$11,54M
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Willa 12 pokojów w Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Willa 12 pokojów
Avenue Sir Winston Churchill, Francja
Pokoje 12
Powierzchnia 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Wybitna willa na pierwszej linii wybrzeża Azure Coast jest nowym standardem Ultra- LuxuryBez…
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Willa w Vence, Francja
Willa
Vence, Francja
Rzadkie możliwości - Nadzwyczajne Wartość na Riwierze FrancuskiejElegancka nowoczesna willa …
$1,16M
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Willa 8 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Willa 8 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with sea views in a traditional style near the center of Villefranche-sur-Mer.Price: 1…
$20,55M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Powierzchnia 80 m²
Elegancka willa w Le Cannet, malownicze miasto położone w regionie Provence- Alpes- Côte d '…
$563,527
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Willa w Nicea, Francja
Willa
Nicea, Francja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Sprzedaż nieruchomości w jednej z prestiżowych dzielnic Nicei. Nieruchomość składa się z 2 d…
$7,76M
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Willa w Nicea, Francja
Willa
Nicea, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 000 m²
Sprzedawane podmiejskie osiedle 118 ha w srodku natury w ciszy i spokoju, 40 km od Nicei. Na…
$2,05M
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Willa w Antibes, Francja
Willa
Antibes, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Sprzedaż willi w zamkniętej domenie blisko morza na prestiżowym przylądku Antibes – Cap d'An…
$7,65M
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Willa w Le Cannet, Francja
Willa
Le Cannet, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 116 m²
VIId; Spis treści
$1,03M
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta wspaniała willa Belle & Eacute; poque z ogrodem i basenem znajduje się w centrum Cannes, …
$3,55M
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Agencja
Аталанта
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Jednopiętrowa willa w stylu prowansalskim z salonem o powierzchni 145 metrów kwadratowych i …
$1,98M
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 260 m²
Willa na wynajem i sprzedaż z widokiem na morze. Położony w prestiżowej okolicy na Cannes Hi…
$3,64M
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Willa w Le Cannet, Francja
Willa
Le Cannet, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 390 m²
Nowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych znajduje się w prywatnej domenie w Grassa. …
$3,77M
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Willa w Nicea, Francja
Willa
Nicea, Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Willa ze wspaniałym widokiem na zatokę Angel w Nicei, powierzchnia mieszkalna 300 metrów kwa…
$7,98M
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Willa w Antibes, Francja
Willa
Antibes, Francja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Nowoczesna willa o powierzchni 200 metrów kwadratowych ze stylową wykończeniem jakości znajd…
$3,99M
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Willa w Auribeau sur Siagne, Francja
Willa
Auribeau sur Siagne, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 151 m²
W salonie oferuje nowe apartamenty od studia do 3-pokojowe apartamenty z pięknymi odkrytymi …
$761,052
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Uroczy dom na działce o powierzchni 1800 m ² w spokojnej okolicy popularnej dzielnicy B & ea…
$2,44M
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Agencja
Аталанта
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Hotel położony jest w samym sercu starej wioski Saint-Tropez, zaledwie kilka kroków od sklep…
$3,71M
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Agencja
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Willa w Mougins, Francja
Willa
Mougins, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Willa w nowoczesnym stylu znajduje się w zielonej okolicy Muzhen, w zamkniętej strzeżonej mi…
$5,82M
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Willa w Mougins, Francja
Willa
Mougins, Francja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 500 m²
Duża willa znajduje się w malowniczej okolicy w pobliżu średniowiecznej wioski Mougins. Ta d…
$13,81M
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Willa w Mougins, Francja
Willa
Mougins, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Dwupiętrowa luksusowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych.m., położony w prestiżowej…
$4,07M
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Willa w Cannes, Francja
Willa
Cannes, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w stylu kalifornijskim z pięknym widokiem na morze jest dogodnie zlokalizowana w Canne…
$3,20M
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Willa w Le Cannet, Francja
Willa
Le Cannet, Francja
Sypialnie 5
Powierzchnia 116 m²
VIId; Spis treści
$987,624
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Willa w Auribeau sur Siagne, Francja
Willa
Auribeau sur Siagne, Francja
Sypialnie 4
Powierzchnia 100 m²
W salonie oferuje nowe apartamenty od studia do 3-pokojowe apartamenty z pięknymi odkrytymi …
$749,433
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Parametry nieruchomości w Alpy Nadmorskie, Francja

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