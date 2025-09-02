Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Francja
  3. Mieszkania
  4. Zamek
  5. Garaż

Zamki z garażem na sprzedaż w Francja

Bordeaux
3
Francja metropolitalna
43
Nowa Akwitania
9
Normandia
5
Zamek Usuwać
1 obiekt total found
Zamek 15 pokojów w Bordeaux, Francja
Zamek 15 pokojów
Bordeaux, Francja
Pokoje 15
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Renesansowy zamek. To 20 kilometrów od Bordeaux. Historia zamku rozpoczyna się w XII wieku. …
Cena na żądanie
Deweloper
Premiumazur
Języki komunikacji
Русский, Français
