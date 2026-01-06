  1. Realting.com
  Francja
  Cannes
  Nowe domy

Nowe domy w Cannes, Francja

Cannes, Francja
od
$1,90M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Elegancka willa zbudowana w 1910 roku przez księcia Mołdawii i rumuńskiego Jeana Gicę dla jego żony Maria - Hazel Gica.Willa znajduje się 5 minut spacerem od plaży, w pobliżu starego portu w Cannes.Willa jest odnowiona i zmodernizowana przez dewelopera. Ponadto powstanie: parking 28 m2 oraz …
Deweloper
Premiumazur
Zostaw prośbę
Cannes, Francja
od
$951,778
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Nkbig willa na terytorium rezydencji z parkingiem i ogrodem.Powierzchnia domu wynosi 116 m2, ogród 335 m2, taras 49 m2, balkon 5 m2.Mniej niż 10 minut do osobliwej Croisette i plaży, i starego portu w Cannes.Zagospodarowanie, obniżona opłata notarmalna
Deweloper
Premiumazur
Zostaw prośbę
