LANDMARK CORPORATE REALTY LIMITED Nigeria's No 1 Real Estate Company z siedzibą w Nigerii. Największa firma inwestycyjna w nieruchomości w Nigerii. Jedna z najlepszych firm z branży nieruchomości w Nigerii. Firma inwestycyjna zajmująca się nieruchomościami jest w stanie dostarczać najnowocześniejsze i konkurencyjne rozwiązania w zakresie nieruchomości naszym cenionym klientom. Zajmujemy się rozwojem nieruchomości, pośrednictwem i zarządzaniem. Oferujemy dobre i elastyczne plany płatności dla wszystkich naszych produktów i usług. Naszą klientelą są osoby prawne, osoby prywatne, spółdzielnie, instytucje i firmy. LANDMARK Corporate Realty Ltd ® jest jedną z największych niezależnych firm zarządzających nieruchomościami na rynku, oferującą najbardziej wyrafinowane rozwiązania w zakresie nieruchomości dla wszystkich rodzajów inwestorów. Siła LANDMARK Corporate Realty Ltd ® wynika z naszego nadmiernego zaangażowania we współpracę z naszymi klientami. Tego oczekują nasi klienci i jest to niewątpliwie powód, dla którego LANDMARK Corporate Realty Ltd ® jest liderem w branży w zakresie rozwoju i zarządzania nieruchomościami. Nasze sprawdzone osiągnięcia zapewnią Ci opłacalność świadczonych przez nas usług. W LANDMARK Corporate Realty Ltd ® obsługujemy wszystkie usługi z bardzo wysokim poziomem profesjonalizmu, ponieważ zadowolenie klienta jest naszym najwyższym priorytetem i bez dodatkowych kosztów i ukrytych opłat.