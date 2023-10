Apesia, Cyprus

od €1,84M

Inwestowanie w nieruchomość przy plaży w Limassol może przynieść wiele korzyści. Apartamenty te prezentują wyjątkową i oszałamiającą reprezentację współczesnej architektury śródziemnomorskiej, zapewniając sanktuarium dla mieszkańców, które promieniuje luksusem i relaksem. Dzięki szerokim przeszklonym frontom naturalne światło wpada do mieszkań, oferując zapierające dech w piersiach widoki. Ta inteligentna konstrukcja maksymalizuje poczucie przestrzeni, tworząc przyjazne i estetyczne środowisko, które jest zarówno praktyczne, jak i funkcjonalne. Wyrafinowane układy na otwartym planie stanowią idealną platformę do dostosowywania, umożliwiając mieszkańcom tworzenie własnej przestrzeni. Oprócz imponującego wystroju wnętrz, apartamenty są uzupełnione prywatnymi balkonami, zapewniając idealne miejsce do wygrzewania się w ciepłym śródziemnomorskim słońcu i rozkoszowania się nadmorską atmosferą. Ta dodatkowa warstwa luksusu i wygody dla tych już wyjątkowych właściwości oferuje wyjątkowe i bardzo pożądane wrażenia z życia. Inwestowanie w nieruchomość przy plaży w Limassol zapewnia łatwy dostęp do pięknych plaż, spektakularnych widoków na morze i wyluzowany styl życia. Apartamenty położone są w pobliżu wielu udogodnień, w tym sklepów, restauracji i lokali rozrywkowych. Oprócz tego, że jest doskonałą okazją do inwestycji, posiadanie nieruchomości przy plaży w Limassol może stanowić lukratywne źródło dochodów z wynajmu. Obszar ten jest niezwykle popularny zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców, co powoduje stale duże zapotrzebowanie na tego rodzaju nieruchomości. Uwaga: podatek VAT nie jest wliczony w cenę.