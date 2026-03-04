Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy kondominium w Phnom Penh, Kambodża

Condo 2 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Te dogodnie zlokalizowane apartamenty znajdują się obok Chipmong Sen Sok i zaledwie 5 minut …
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 5
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym otoczeniem, ten dwupokojowy, dwu…
$680
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Condo
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 12
Crown Towers oferuje premium miejskie doświadczenie życia zdefiniowane nowoczesną architektu…
$380
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Condo 3 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 16
[Urban Loft] Condo 3BR / 2 Łazienka 💵 Cena wynajmu: 1100 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adres:…
$1,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Nowoczesne 1-łóżko, 1-wanna apartament do wynajęcia w Tuol Kouk, Phnom Penh zaledwie kilka m…
$390
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten nowoczesny 1-sypialnia, 1-łazienka apartament oferuje 68.3sqm komfortowej przestrzeni ży…
$2,126
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten 44- square- metr studio apartament jest dostępny do wynajęcia za $400 miesięcznie, oferu…
$400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 32
Zapraszamy do tego uroczego 1-łóżka, 1-wanny mieszkania do wynajęcia w sercu Chamkar Mon, To…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 10
Wejdź do nowoczesnego miasta mieszkającego z tym przestronnym 1 Apartament sypialny, doskona…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 8
Doświadcz współczesnego miasta mieszkającego w samym sercu BKK1 z tym stylowym i w pełni ume…
$1,550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Znajduje się w BKK1, ten stylowy apartament 2-sypialnia, 2-łazienka oferuje około 90- 96m2 n…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten przestronny apartament 2-sypialnia, 2-łazienka oferuje 120 m ² komfortowej przestrzeni ż…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten komfortowy apartament z jedną sypialnią jest dostępny do wynajęcia na 700 dolarów miesię…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Condo
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Wejdź do tej stylowej 1-sypialnia, 1-łazienka apartament w Por Sen Chey, Cham Chao, oferując…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Condo
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 6
Nowa jednostka!!! Liczba sypialni: 1 Liczba łazienek: 1 Cena: 380 dolarów / miesiąc Facing: …
$380
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 16
[Wieża TV] Condo 1BR / 1 Łazienka 💵 Cena wynajmu: 600 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adres: Sa…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 14
Condo 2BR / 2 Łazienka + 1 💵 Cena wynajmu: 1200 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adres: Mong Rit…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 25
Ta nieruchomość jest nowoczesnym minimalistycznym designem stylu mieszkania przez renomowane…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Condo
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 6
✨Szukasz pokoju 1? Sprawdź Wieżę Koronną w Sen Sok, blisko Toul Kork! Nowa jednostka z nowym…
$380
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Doświadczenie tętniące życiem miasto mieszka w tym uroczym 2-sypialnia, 1-łazienka mieszkani…
$280
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Condo
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Odkryj swoje idealne urbanistyczne rekolekcje! Ten uroczy 1-sypialnia, 1-apartament do wynaj…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Odkryj swoje idealne urbanistyczne rekolekcje! Ten uroczy 1-łóżko, 1-łazienkowe mieszkanie d…
$270
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 7
Ten 1 Sypialnia apartament jest strategicznie położony w samym sercu BKK1, otoczony różnorod…
$1,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Piętro 7
Ten 1-sypialnia, 2-łazienka apartament oferuje 60m2 komfortowej przestrzeni mieszkalnej w sa…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten dobrze zaprojektowany apartament z 1 sypialnią oferuje 75 metrów kwadratowych komfortowe…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ten w pełni umeblowany apartament z dwoma sypialniami jest do wynajęcia i oferuje prywatny b…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten luksusowy apartament z dwoma sypialniami oferuje 97m2 nowoczesnej przestrzeni życiowej w…
$3,018
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Condo
Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 9
Odkryj swój urbanistyczny rekolekcje! Ten uroczy 1-łóżko, 1-wanna apartament w tętniącym życ…
$350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten przestronny apartament z 1 sypialnią oferuje 69.1 m2 przemyślanej przestrzeni mieszkalne…
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 2
Szukasz wygodnego i niedrogiego miejsca do zamieszkania w Toul Tompong 1? Ten 68m ² jednopok…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
