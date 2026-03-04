Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy kondominium w Khan Prampi Makara, Kambodża

17 obiektów total found
Condo w Sangkat Monourom, Kambodża
Condo
Sangkat Monourom, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Znajduje się w Prampir Meakkakra ten piękny 1 sypialnia 1 apartament łazienka oferuje 77m2 p…
$525
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 4 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo 4 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 16
Ten wspaniały 4-sypialnia, 5-łazienka penthouse znajduje się w samym sercu Khan 7 Makara, of…
$2,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Prolit, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Prolit, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten dobrze utrzymany 1-sypialnia, 1-łazienka oferuje 50m ² komfortowej przestrzeni mieszkaln…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Veal Vong, Kambodża
Condo
Sangkat Veal Vong, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten nowoczesny apartament znajduje się w Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, zaledwie kilka kro…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Prolit, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Prolit, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ten przestronny apartament z 3 sypialniami, 4 łazienkami oferuje 170 m2 komfortowej przestrz…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten dobrze utrzymany apartament znajduje się na 10. piętrze i oferuje komfortową przestrzeń …
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Orussey Ti Bei, Kambodża
Condo
Sangkat Orussey Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 24
Ten dobrze położony 1-sypialnia, 1-apartament znajduje się na 24 piętrze w centralnej dzieln…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 16
Odkryj ten piękny apartament typu high-floor do wynajęcia w Olympia City, położony w samym s…
$530
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Prolit, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Prolit, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Ten komfortowy 80mkw, 2- sypialnia, 2 -łazienka apartament jest dostępny za 950 dolarów / mi…
$950
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Położony w tętniącej życiem dzielnicy Khan 7 Makara, ten dobrze zaprojektowany 1-sypialnia, …
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Ten w pełni umeblowany apartament z jedną sypialnią oferuje komfortową i praktyczną przestrz…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Veal Vong, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Veal Vong, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten w pełni umeblowany apartament 2-pokojowy jest 80 m ² i jest dostępny za 900 dolarów mies…
$900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 4 pokoi w Sangkat Boeng Prolit, Kambodża
Condo 4 pokoi
Sangkat Boeng Prolit, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Piętro 8
Doświadcz niezrównanej elegancji i komfortu w tym 190sqm 4-sypialnia 3-łazienka penthouse w …
$3,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten komfortowy apartament z jedną sypialnią jest dostępny do wynajęcia w dogodnej lokalizacj…
$400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Monourom, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Monourom, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 34
Ten przestronny apartament na wysokim piętrze oferuje 2 sypialnie z dużą halą i obejmuje 188…
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Dostępny za 350 dolarów miesięcznie, ten uroczy apartament oferuje komfortową przestrzeń mie…
$350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Veal Vong, Kambodża
Condo
Sangkat Veal Vong, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten w pełni umeblowany apartament 1-pokojowy dostępny jest za 500 dolarów miesięcznie. Apart…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
