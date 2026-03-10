Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy kondominium w Khan Chbar Ampov, Kambodża

18 obiektów total found
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Piętro 10
Twoje idealne miejskie rekolekcje czekają! Ten uroczy 1-pokojowe mieszkanie w pożądanym Chba…
$250
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 18
Odkryj swoją doskonałą ucieczkę z miasta! Ten przyjazny 1-sypialnia, 1-łazienka mieszkanie d…
$300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 14
Ten w pełni umeblowany apartament do wynajęcia znajduje się na 14 piętrze i posiada wszystki…
$350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 27
Ten w pełni umeblowany apartament dwuosobowy, 1-łazienka na 27. piętrze Vue Aston oferuje 74…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 3 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 34
Panthouse znajduje się w Koh Norea oferuje nowoczesną rzekę mieszkającą w jednym z terenów P…
$4,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 7
Odkryj idealny wynajem w tętniącej życiem Chbar Ampov, Nirouth, Phnom Penh! Ten uroczy apart…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Obejmij tętniące życiem miasto mieszkające w tym wspaniałym mieszkaniu z dwoma sypialniami, …
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 18
Twoja idealna oaza miejska czeka! Odkryj ten uroczy 1-sypialnia, 1-łazienka mieszkanie do wy…
$280
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Odkryj to wspaniałe 2-łóżko, 2-wanna apartament do wynajęcia w tętniącej życiem dzielnicy Ni…
$680
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 8
To w pełni umeblowane mieszkanie do wynajęcia znajduje się na 8. piętrze i posiada wszystkie…
$400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 24
Ten nowoczesny apartament narożny na 24 piętrze oferuje wspaniały widok na rzekę i posiada d…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten 44- square- metr studio apartament jest dostępny do wynajęcia za $400 miesięcznie, oferu…
$400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 12
To w pełni umeblowane mieszkanie z dwoma sypialniami w Vue Aston oferuje spokojne i stylowe …
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo 2 pokoi
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 17
Odkryj wspaniałe życie w tym uroczym 2-sypialnia, 1-łazienka mieszkanie dostępne do wynajęci…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Odkryj swoje idealne urbanistyczne rekolekcje! Ten uroczy 1-łóżko, 1-łazienkowe mieszkanie d…
$270
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Khan Chbar Ampov, Kambodża
Condo
Khan Chbar Ampov, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Ten 1-sypialnia, 1-łazienka apartament oferuje 60m2 przemyślanej przestrzeni mieszkalnej w s…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten przestronny dwupokojowy apartament z dwoma łazienkami oferuje komfortową powierzchnię mi…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten jednopokojowy apartament oferuje hojny 80 m2 komfortowej przestrzeni mieszkalnej i jest …
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
