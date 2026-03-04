Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Kambodża
  3. Khan Mean Chey
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Condo

Wynajem długoterminowy kondominium w Khan Mean Chey, Kambodża

40 obiektów total found
Condo w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Ten w pełni umeblowany apartament typu studio oferuje 49 m2 komfortowej powierzchni mieszkal…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten komfortowy apartament z 2 sypialniami jest dostępny do wynajęcia za 700 dolarów miesięcz…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten pięknie urządzony apartament oferuje 110m2 powierzchni mieszkalnej z dwoma sypialniami i…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 48
Doświadcz nowoczesnego miasta mieszkającego w Urban Village, gdzie w pełni umeblowany aparta…
$1,400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Piętro 42
Nowoczesna mieszanka mieszkaniowa w Phnom Penh, która łączy współczesne życie z silnym poczu…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 13
[Versailles Square] Condo Studio Room 💵 Cena wynajmu: 450 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adres…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Ten apartament znajduje się w Boeng Tumpun i jest dostępny za 750 dolarów miesięcznie. Posia…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 51
Doświadcz nowoczesnego miasta mieszkającego w Urban Village, gdzie ten w pełni umeblowany 1-…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 35
Ten apartament 3-sypialnia, 2-łazienka znajduje się na 35. piętrze, oferuje otwarte widoki i…
$1,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Ta nowoczesna rezydencja w Urban Village Faza 1 oferuje komfortowe miasto z bezpłatną opłatą…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ten przestronny apartament z trzema sypialniami oferuje powierzchnię 215m ² z czterema łazie…
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 7
Ten dobrze zaprojektowany 151sqm jednostka posiada 3 sypialnie i 2 łazienki, oferując przest…
$1,350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten w pełni umeblowany apartament z 1 sypialnią oferuje 54m ² komfortowej przestrzeni mieszk…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Odkryj komfortowe miasto mieszkające w tym w pełni umeblowane 1-pokojowe mieszkanie położone…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 22
Bardzo zalecane: jeden z najlepszych 2-pokojowych jednostek na Placu Wersalskim z wielkim uk…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 14
Jednostka narożna z dodatkową przestrzenią, dodatkowym światłem i dodatkowym komfortem - wys…
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 41
Ten nowy apartament jest dostępny do wynajęcia na 1500 dolarów miesięcznie i jest w pełni wy…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie oferuje 107m ² w pełni umeblowanej przestrzeni życiowej…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 27
Condo 2BR 💵 Cena wynajmu: 850 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adres: Hun Sen BLVD (60M), Phnom …
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 27
Jednostka narożna z dodatkową przestrzenią, dodatkowym światłem i dodatkowym komfortem - wys…
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ten w pełni umeblowany apartament z 3 sypialniami wynosi 190 m ² i jest dostępny za 1500 dol…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 25
Condo 2BR 💵 Cena wynajmu: 750 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adres: Hun Sen BLVD (60M), Phnom …
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 7
Ten nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie oferuje doskonałą lokalizację w pobliżu Chipmong Mega M…
$390
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Odkryj swoją doskonałą oazę miejską! Ten uroczy 1-pokojowe mieszkanie do wynajęcia w Phnom P…
$360
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 25
Bardzo zalecane: jeden z najlepszych 2-pokojowych jednostek na Placu Wersalskim z wielkim uk…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Ten dobrze zaprojektowany apartament typu studio oferuje komfortową i wygodną przestrzeń mie…
$480
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Ten w pełni umeblowany 1-sypialnia, 2-łazienka apartament 75 m ² i jest dostępny za 550 dola…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten komfortowy apartament z 1 sypialnią jest dostępny do wynajęcia za 500 dolarów miesięczni…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Stueng Mean Chey 1, Kambodża
Condo
Sangkat Stueng Mean Chey 1, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 22
Condo Anata st271 do wynajęcia 💥Cena: 330 dolarów / miesiące (Nowy pokój) ▪️Podłoga: 12A ▪️R…
$330
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Tumpun 1, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten w pełni umeblowany apartament z 2 sypialniami znajduje się w Boeng Tumpun i jest dostępn…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
