  2. Kambodża
  3. Khan Toul Kork
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Condo

Wynajem długoterminowy kondominium w Khan Toul Kork, Kambodża

Condo Usuwać
Wyczyść
68 obiektów total found
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
[Time Square 3] Condo 2BR / 1 Łazienka 💵 Cena wynajmu: 650 $/ miesiąc 📆 Dostępne: Teraz Adre…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Położony w popularnym obszarze Toul Kork, ten 1-sypialnia, 1-łazienka apartament oferuje hoj…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 5
Szukasz wygodnej i niedrogiej przestrzeni mieszkalnej w jednej z najbardziej tętniących życi…
$1,350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ta premia jednopokojowe mieszkanie usługi oferuje hojną przestrzeń życiową 136 m2 i jest dos…
$1,080
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 9
Doświadcz nowoczesnego życia w wyjątkowej wartości z tego dobrze zaprojektowanego dwupokojow…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 20
Jeśli szukasz stylowego i wygodnego mieszkania, to 1-sypialnia na 20 piętrze Time Square 3 j…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten 49m2 apartament jest w pełni umeblowany i zaprojektowany dla komfortu. Posiada jedną syp…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten luksusowy apartament z dwoma sypialniami oferuje 97m2 nowoczesnej przestrzeni życiowej w…
$3,018
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Ten w pełni umeblowany apartament z 1 sypialnią oferuje doskonałą mieszankę komfortu, wygody…
$380
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten przestronny apartament 59sqm oferuje jedną sypialnię i jedną łazienkę, starannie wyposaż…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Ten pięknie zaprojektowany apartament rodzinny z 2 sypialniami znajduje się w dobrze zarządz…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Żyj w samym sercu akcji! Ten przestronny apartament z dwoma sypialniami jest doskonale położ…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6
Ten przytulny i dobrze urządzony apartament 1-pokojowe jest fantastyczną opcją wynajmu w bar…
$350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Doświadczenie tętniące życiem miasto mieszka w tym uroczym 2-sypialnia, 1-łazienka mieszkani…
$280
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 9
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym środowiskiem, ta jednopokojowa j…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Odkryj ten elegancki apartament z trzema sypialniami położony w samym sercu dzielnicy Toul K…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Ten nowy apartament z marką 2 sypialniami oferuje nowoczesną przestrzeń życiową dostosowaną …
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeung
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 10
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym środowiskiem, ta trzypokojowa je…
$900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Ten dobrze urządzony 1-sypialnia, 1-apartament znajduje się w pożądanym obszarze Toul Kork i…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 26
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym środowiskiem, ta dwupokojowa jed…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 15
Ten przestronny jednopokojowy apartament oferuje 68 m2 komfortowej przestrzeni życiowej i zn…
$1,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten przestronny apartament 2-sypialnia, 2-łazienka znajduje się w dzielnicy Toul Kork i ofer…
$950
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 14
Jeśli szukasz nowoczesnego i bezpiecznego domu z doskonałym środowiskiem, ta jednopokojowa j…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 5 pokojów w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 5 pokojów
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Ten wspaniały nowy luksusowy penthouse oferuje całe piętro eleganckiej przestrzeni mieszkaln…
$8,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten przestronny 65- square- metr studio pokój jest dostępny do wynajęcia za 550 dolarów mies…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Nowoczesne 1-łóżko, 1-wanna apartament do wynajęcia w Tuol Kouk, Phnom Penh zaledwie kilka m…
$390
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten 70 m2 apartament oferuje jedną sypialnię i łazienkę za 550 dolarów miesięcznie. Jednostk…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten komfortowy 1-sypialnia, 1-łazienka apartament znajduje się w południe - po obszarze Toul…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Piętro 6
Odkryj doskonałą mieszankę komfortu, przestrzeni i wygody z tym rozbudowanym 3-pokojowym apa…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Znajduje się w Toul Kork, ten apartament 2-sypialnia, 2-łazienka oferuje hojny 130 metrów kw…
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
