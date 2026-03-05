Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Daun Penh
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Condo

Wynajem długoterminowy kondominium w Khan Daun Penh, Kambodża

Condo Usuwać
Wyczyść
51 obiekt total found
Condo w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Odkryj komfortowe miasto mieszkające w tym w pełni umeblowane 1-pokojowe mieszkanie, idealni…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
To nowe studio wykonawcze firmy Phnom Penh, zlokalizowane w głównym obszarze CBD firmy Phnom…
$1,296
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
$1,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2
Doświadcz wzniesionej rzeki mieszkającej w tym przestronnym apartamencie o powierzchni 100 m…
$1,040
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ta prywatna rezydencja znajduje się w spokojnej okolicy Daun Penh, zaledwie w niewielkiej od…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 95 m²
Położony w zabytkowym obszarze Wat Phnom, dzielnicy Daun Penh. Przestronny dwupokojowy i trz…
$1,400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Khan Daun Penh, Kambodża
Condo
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Odkryj wyrafinowane miasto mieszkające w tej wspaniałomyślnej wielkości 91m2 jednopokojowe m…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten hojny apartament z dwoma sypialniami oferuje 106.32 m2 komfortowej i nowoczesnej przestr…
$1,650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten przytulny apartament z obsługą oferuje komfortową przestrzeń mieszkalną o powierzchni 55…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Odkryj luksusowe miasto mieszkające w tej ekspansywnej 190 m2, 3-pokojowe mieszkanie znajduj…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten komfortowy apartament z jedną sypialnią jest dostępny do wynajęcia na 700 dolarów miesię…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Odkryj komfortowe życie w tym dobrze urządzonym 1-pokojowym apartamencie znajduje się w cent…
$480
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 24
"🏙️ Miasto Zobacz Condo - Premier Boeung Kark lokalizacja! Przestronne 2- sypialnia, 80 m2 n…
$900
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Ten przestronny i dobrze urządzony 1-pokojowy zespół wykonawczy (66- 70sqm) jest dostępny do…
$1,767
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Ta jednostka oferuje komfortowy i stylowy salon, idealny dla rodzin i profesjonalistów. Posi…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 6
Stylowy apartament mezzanine 1 sypialnia jest teraz dostępny do wynajęcia w Daun Penh, jedny…
$330
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Condo
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Ten przestronny i dobrze urządzony 1-pokojowy deluxe jednostka (50- 55m ²) jest dostępny do …
$1,532
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten nowoczesny i przestronny apartament oferuje komfortowe miasto w samym sercu Daun Penh, i…
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten przestronny apartament 2-sypialnia, 2-łazienka oferuje 120 m ² komfortowej przestrzeni ż…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 5
Doświadcz uroku miejskiego życia z tym pięknie zaprojektowany 65m ² mieszkanie na 5 piętrze …
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Ten 2 Sypialnia Premier jednostka (120- 127 m2) jest dostępny do wynajęcia w tętniącej życie…
$2,992
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Khan Daun Penh, Kambodża
Condo
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten apartament z wanną oferuje 50m2 komfortowej przestrzeni mieszkalnej i jest dostępny za 1…
$1,178
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 5 pokojów w Khan Daun Penh, Kambodża
Condo 5 pokojów
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Piętro 12
Doświadcz wzniesionego życia w tej wyjątkowej jednostce penthouse, gdzie komfort naprawdę sp…
$8,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Khan Daun Penh, Kambodża
Condo 3 pokoi
Khan Daun Penh, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 8
Doświadcz wzniesionego miasta mieszkającego w tym ekspansywnym 167m2 mieszkaniu położonym na…
$3,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Condo
Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 5
Odkryj ten przestronny 57m2 1-sypialnia, 1-łazienka apartament doskonale położony w tętniące…
$690
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten apartament jest do wynajęcia za 750 dolarów miesięcznie. Jednostka znajduje się na 1 pię…
$750
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Boeng Reang, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 10
Ten dwupokojowy apartament, położony na 10. piętrze, oferuje przestronny układ powyżej 80 m2…
$1,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo 2 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Z przyjemnością zaprezentujemy wyróżniający się apartament z dwoma sypialniami (Typ A) położ…
$1,800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo 3 pokoi
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 9
Ten ekskluzywny apartament z trzema sypialniami oferuje wyjątkowe doświadczenie życiowe o łą…
$4,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Condo w Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Condo
Sangkat Wat Phnom, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Odkryj ten 65m2 w pełni umeblowany apartament w samym sercu Phnom Penh. Posiada jasny i dobr…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się